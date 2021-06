David Tavares é o primeiro reforço do Famalicão para a época 2021/22

Depois de ter feito a formação no Atlético Tojal, Loures e Sporting, David Tavares, de 22 anos, completou o percurso no Benfica, clube no qual se estreou a nível sénior pelas equipas B e de sub-23.



Na última temporada representou as cores do Moreirense, na primeira metade da época, por empréstimo dos ‘encarnados’, tendo regressado ao Benfica em janeiro.



"Estou muito contente com esta etapa que vou iniciar na minha carreira. O Famalicão é um clube fantástico, com adeptos incríveis e onde desejo jogar com muita regularidade", afirmou David Tavares ao sítio oficial do clube na Internet, revelando "a enorme vontade de ajudar os companheiros e a equipa a atingir os objetivos propostos".