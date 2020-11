Defesa central David Carmo prolonga contrato com o Sporting de Braga até 2025

O central, de 21 anos, já tinha contrato até 2023, com o Sporting de Braga a acertar agora a extensão do vínculo.



“Com 27 jogos contabilizados pela equipa principal do SC Braga, o central de 21 anos conquistou espaço dentro do plantel arsenalista, tendo recebido com enorme satisfação mais este passo na relação profícua com o clube bracarense”, indica o clube.



O jogador, natural de Aveiro, está ligado ao Sporting de Braga desde 2015/16, ainda como juvenil e proveniente da Sanjoanense, e no percurso soma 17 internacionalizações pelas seleções jovens, tendo sido campeão europeu de sub-19 em 2018.



Esta época, a segunda nos seniores, David Carmo tem sido titular indiscutível no eixo da defesa, apesar de ter falhado os últimos dois jogos na I Liga, depois de ser expulso frente ao Vitória de Guimarães.