Defesa central Todibo estreia-se nos convocados do Benfica

Todibo, de 20 anos, chegou à Luz em outubro, mas nunca se estreou pelas `águias`, depois de um período em que esteve lesionado, primeiro com problemas no tendão de Aquiles e, depois, com uma lesão na coxa.

O central faz hoje parte dos convocados, numa lista alargada a 21 futebolistas e quando o Benfica tem várias baixas devido a infeções pelo novo coronavírus, casos do defesa central Jardel, do lateral direito João Ferreira, do médio Pizzi e dos avançados Seferovic e Gonçalo Ramos.

Com o ataque desfalcado, o treinador `encarnado` chamou também aos convocados o avançado argentino Facundo Ferreyra, que não costuma ser opção e apenas jogou 69 minutos na Taça de Portugal, diante do Paredes, equipa do Campeonato de Portugal.

Aos cinco jogadores indisponíveis por terem resultados positivos ao novo coronavírus, juntam-se ainda o lateral André Almeida e o médio Gabriel, com o primeiro a recuperar de uma rotura de ligamentos e o segundo de uma rotura muscular numa perna.

O Benfica, terceiro classificado da I Liga, a cinco pontos do líder Sporting e em igualdade pontual com o Sporting de Braga, segundo, mas com menos um jogo disputado, recebe o Portimonense, 18.º e último, em jogo da 11.ª jornada, com início às 18h00.

Lista dos 21 convocados:

- Guarda-redes: Vlachodimos e Helton Leite

- Defesas: Vertonghen, Ferro, Otamendi, Grimaldo, Gilberto, Nuno Tavares e Todibo

- Médios: Weigl, Samaris, Taarabt, Rafa, Cervi, Everton, Chiquinho, Pedrinho e Diogo Gonçalves

- Avançados: Waldschmidt, Darwin Núñez e Ferreyra