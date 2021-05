Defesa do Boavista chamado pelos Estados Unidos à Liga das Nações da CONCACAF

O lateral foi chamado pelo treinador Gregg Berhalter para o encontro das meias-finais diante das Honduras, do também ‘axadrezado’ Alberth Elis, em 04 de junho, no Estádio Empower Field at Mile High, em Denver, no estado norte-americano do Colorado.



Em caso de triunfo, os Estados Unidos defrontarão México ou Costa Rica três dias depois na final da primeira edição da Liga das Nações da CONCACAF, também em Denver.



Reggie Cannon, de 22 anos, soma 14 internacionalizações desde 2018 pelos vice-campeões de seleções da América do Norte, Central e Caraíbas e já tinha sido integrado no lote de 27 convocados para o jogo particular de domingo com a Suíça, em St. Gallen.



Nessa lista sobressaem Sergiño Dest (FC Barcelona), Weston McKennie (Juventus), Christian Pulisic (Chelsea) ou Giovanni Reyna (Borussia Dortmund), filho do ex-internacional norte-americano Claudio Reyna, com avó paterna portuguesa e passaporte luso.



A Liga das Nações da CONCACAF antecede a fase final da Gold Cup 2021, que os Estados Unidos vão albergar entre 10 de julho e 01 de agosto, e o arranque da qualificação para o Mundial2022, no Qatar, a partir de setembro.