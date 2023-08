Defesa espanhol Raul Parra reforça o Estoril Praia

O jogador, de 23 anos, cumpriu toda a carreira em Espanha e dividiu a época passada num empréstimo ao Mirandés, da segunda Liga do país, na primeira metade da temporada, e a chamada de regresso ao Cádiz, clube com o qual tinha contrato e no qual alinhou entre janeiro e junho do presente ano na primeira divisão espanhola.



Raul Parra chega agora a Portugal para reforçar o plantel liderado por Álvaro Pacheco até junho de 2026, com o Estoril Praia a anunciar o acordo nas suas redes sociais, ainda que sem revelar os contornos no negócio, tendo a Lusa confirmado que se tratou de um acordo que contempla a divisão dos direitos do jogador entre os 'canarinhos' e o Cádiz.



Na sua carreira sénior em Espanha, Parra envergou ainda as camisolas da equipa B do Maiorca, no quarto escalão do futebol espanhol, e também do Guijuelo, da terceira divisão do 'país vizinho'.



Parra será imediatamente colocado à disposição da equipa técnica e até detém grandes possibilidades de ser convocado para a estreia do Estoril Praia na edição 2023/2024 da I Liga portuguesa de futebol, este domingo, frente ao Arouca, pelas 20:30, em função da escassez de opções para o lado direito da defesa do emblema da Linha de Cascais.