Defesa Filipe Ferreira reforça Boavista até ao final da temporada

"Filipe Ferreira já cumpriu os habituais exames médicos, assinou o respetivo contrato no Estádio do Bessa e vai integrar de imediato os trabalhos de pré-época”, informam os ‘axadrezados’, em comunicado publicado no sítio oficial na Internet.



Filipe Ferreira, de 30 anos, fez um golo em 64 jogos pelo Tondela nas últimas duas épocas, após já ter acumulado experiência na I Liga ao serviço de Belenenses, Paços de Ferreira e Nacional, além de uma breve passagem pelos austríacos do Sturm Graz.



Natural de Lisboa, o lateral esquerdo começou por representar o Atlético, emblema no qual finalizou um percurso formativo iniciado no CAC da Pontinha.



Filipe Ferreira torna-se o terceiro reforço do Boavista para 2021/22, na sequência do empréstimo do guarda-redes internacional iraniano Alireza Beiranvand e da compra definitiva do defesa brasileiro Nathan, que estava cedido pelo Vasco da Gama.



Os ‘axadrezados’ arrancam a temporada 2021/22 em 25 de julho, ao visitarem o estádio do também primodivisionário Marítimo, em encontro da primeira fase da Taça da Liga.