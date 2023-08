Defesa Harouna Sy reforça o Estoril Praia

O clube da Linha de Cascais informou que o lateral esquerdo, de 27 anos, “já faz parte da equipa do Mágico” após ter terminado o vínculo com o Volos, da Grécia, depois de ter atuado em França, ao serviço de Poissy (entre 2015 e 2017), Red Star (entre 2017 e 2019), Dunkerke (2020/2021 e início de 2021/2022) e Amiens (entre 2021 e janeiro de 2023).



Além de ter alinhado no seu país, Harouna Sy representou os belgas do Roeselare (2019/2020) e, mais recentemente, na Grécia, na segunda metade da época passada o esquerdino realizou 15 jogos na I Liga grega, que o Volos concluiu no sexto posto.



Harouna Sy terá praticamente fechado o plantel do Estoril no que ao reforço do plantel dos 'canarinhos' diz respeito para a temporada 2023/24, tornando-se na 12.º incorporação para o grupo.



O francês junta-se ao guarda-redes Marcelo Carné, os defesas Raúl Parra, Eliaquim Mangala e Erick Cabaco, os médios Jordan Holsgrove, Alex Soares e Koba Koindredi e os avançados Rafik Guitane, Heriberto Tavares, Rodrigo Gomes e Alejandro Marqués.