Defesa Marcos Raposo renova contrato até 2022 com o Vitória de Setúbal

O jogador, de 20 anos, que na última época atuou pela equipa de sub-23 na Liga Revelação, fica agora ligado aos sadinos até 2022 e não escondeu a felicidade pelo momento.



“Estou muito feliz pela renovação e pela confiança depositada em mim, que será retribuída com muito trabalho e dedicação. Pretendo dar continuidade ao que vinha a fazer até à interrupção dos campeonatos, cimentando o meu espaço. O meu maior objetivo é chegar à equipa principal do Vitória”, disse.



Marcos Raposo, que avança para a quinta época ao serviço do Vitória de Setúbal, chegou ao Bonfim em 2016 para integrar a equipa de juvenis, depois de passagens por Casa Pia e Belenenses.



Em 2019/20, o defesa foi um dos jovens formados no Vitória a transitarem para a equipa de sub-23 e logo na sua primeira época como sénior conquistou o seu espaço, disputando 16 jogos e marcando três golos.