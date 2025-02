Defesa norte-americana Madison Haugen contratada pelo Sporting

Madison Haugen enfrenta a primeira experiência fora dos Estados Unidos, onde jogou futebol universitário nas universidades da Georgia e do Texas, nesta última até novembro de 2024.



“A partir daí, tenho estado em contacto com o Sporting. A decisão de vir para aqui foi muito fácil. O clube é de nível mundial e um ótimo local para dar início à minha carreira profissional. As jogadoras, a equipa técnica e as condições de treino são fantásticas. Temos tudo o que precisamos para ter sucesso enquanto profissionais”, afirmou a nova jogadora da equipa comandada por Micael Sequeira.



Anunciada como defesa, Haugen assume-se como "muito versátil", assegurando já ter alinhado "em várias posições, tanto na defesa como no meio-campo ou no ataque".



O Sporting, que conquistou no início da época a Supertaça, ocupa o segundo lugar do campeonato, com 38 pontos, a três do líder e tetracampeão Benfica, após 15 jornadas, estando ainda nos oitavos de final da Taça de Portugal, fase em que vai defrontar o Marítimo, e nas meias-finais da Taça da Liga, com uma vantagem de 6-0 sobre o Damaiense para a segunda mão.