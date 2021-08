Defesa Paulinho regressa ao Moreirense

O defesa, de 30 anos, terminou em janeiro uma experiência de ano e meio nos gregos do AEK Atenas e fez nove jogos pelo Gil Vicente na segunda metade da última época, já após ter alinhado por União da Madeira, Desportivo de Chaves e Sporting de Braga.



Formado entre FC Porto e Leixões, Paulinho experienciou uma primeira passagem pelo Moreirense de três temporadas, entre 2012/13 e 2014/15, que foi abrilhantada com a conquista do título da II Liga e consequente subida ao escalão principal, em 2013/14.



O lateral-direito é o quinto reforço dos ‘cónegos’ para 2021/22, a par dos defesas Artur Jorge (ex-APOEL) e Godfried Frimpong (ex-Benfica) e do médio Nikola Jambor (ex-Rio Ave), estando Rodrigo Conceição, seu concorrente direto, emprestado pelo FC Porto.



O Moreirense, 13.º colocado, com um ponto, prepara a receção ao Sporting de Braga, sexto, com três, na sexta-feira, às 21:15, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, em encontro da terceira jornada da I Liga.