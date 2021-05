Defesa Rúben Fernandes renova com Gil Vicente por uma temporada

Os barcelenses confirmaram a renovação num vídeo divulgado no sítio oficial da rede social Facebook, em que o jogador, de 35 anos, surge com a família, no centro histórico da cidade minhota e no Estádio Cidade de Barcelos.



O atleta gilista deixou "uma mensagem de otimismo" quanto ao futuro, tendo realçado que o facto de ser capitão o incentiva a "transmitir aquilo que o clube quer" aos futebolistas mais novos.



Rúben Fernandes vai cumprir a terceira temporada ao serviço dos ‘galos', depois de ter disputado 70 jogos oficiais nas duas anteriores - 35 em cada, com um golo marcado em cada.



O defesa, natural de Portimão, cumpriu a maior parte da carreira no emblema local, o Portimonense, tendo realizado 267 encontros oficiais em nove temporadas, entre 2004 e 2019, e representou ainda o Varzim, entre 2007 e 2009, o Estoril Praia, entre 2013 e 2015, e os belgas do Sint-Truiden, entre 2015 e 2017.