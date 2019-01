Defesa Rúben Semedo reforça Rio Ave por empréstimo do Villarreal

Lusa Comentários 29 Jan, 2019, 23:25 / atualizado em 29 Jan, 2019, 23:25 | Futebol Nacional

O jogador de 24 anos, internacional português pelas seleções jovens, jogou no últimos meses no Huesca, também do principal escalão do futebol espanhol, no qual teve pouca utilização, acertando, agora, a sua desvinculação para regressar a Portugal, um ano e meio depois de ter saído do Sporting.

Rúben Semedo deixou os `leões` em 2017, numa transferência para o Villarreal avaliada em 15 milhões de euros, mas acabou por ver o seu percurso no clube espanhol ensombrado por uma detenção, que durou quase cinco meses.

O defesa foi libertado em julho do ano passado e foi cedido ao Huesca, no qual cumpriu, na primeira fase desta época, apenas 12 jogos, tentando agora relançar a carreira no campeonato português.

Rúben Semedo fez quase toda a sua formação no Sporting, alinhando na equipa B e na formação principal dos `leões`. Antes da transferência para o Villarreal, o defesa teve outra passagem pelo futebol espanhol, num empréstimo ao Reus.

Este é o primeiro `reforço de inverno` anunciado pelo Rio Ave nesta janela de transferências.

Em sentido inverso, o clube vila-condense anunciou, também hoje, o empréstimo de Miguel Rodrigues, igualmente defesa-central, ao Estoril Praia, da II Liga portuguesa de futebol.