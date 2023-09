Defesa russo Vitali Lystov reforça União de Leiria

Segundo a SAD leiriense, Lystov assinou contrato por uma temporada, regressando à União de Leiria, que já representou anteriormente, na época de 20114/15.



Nas últimas épocas, o defesa formado no Lokomotiv representou várias equipas da liga russa, a última das quais o Khimki.



Em Portugal, e depois de ter jogado em Leiria, Vasili Lystov integrou também o plantel do Tondela e as equipas B e sub-23 do Benfica.



Com a contratação do defesa russo, sobe para 12 o número de reforços contratados esta época para a equipa orientada por Vasco Botelho da Costa.