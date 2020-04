Defesa Sílvio renova com o Vitória de Setúbal até 2022

O jogador, de 32 anos, que cessava a ligação ao emblema sadino em 30 de junho de 2020, estava entre as prioridades da administração liderada por Paulo Gomes, que consumou agora a continuidade do internacional português.



Titular em 23 das 24 jornadas realizadas no campeonato, Sílvio considera que a prorrogação de contrato é o “culminar de um bom ano desportivo” e uma resposta a quem duvidava de si.



“Todos me davam como acabado para o futebol e o Vitória acreditou em mim. Estou muito grato por isso e agora chegou a hora de retribuir essa confiança que depositaram em mim. Estou muito feliz por esta renovação e pronto para lutar por este clube mais dois anos”, disse.



Também em declarações ao sítio oficial do emblema setubalense, 12.º classificado da I Liga, o lateral afirmou estar a viver em Setúbal um dos melhores momentos da sua carreira.



“Tem sido uma aventura bonita na minha carreira. O Vitória é um clube histórico, especial, com pessoas boas e humildes. A nível desportivo já não me sentia tão bem há muitos anos e a nível pessoal também não podia estar a correr melhor. Tenho feito amizades dentro deste balneário, que tenho a certeza de que ficarão para a vida”, afirmou.



Sílvio, que se sagrou tricampeão pelo Benfica entre 2013/14 e 2015/16, agradeceu aos adeptos sadinos e deixou-lhes uma garantia.



“Darei sempre tudo pelo sucesso do Vitória, tal como tenho feito até agora. Sempre com o mesmo profissionalismo e a mesma motivação”, assegurou o defesa.