Defesa Tim Hall assina com Gil Vicente por duas temporadas

“Apesar dos vários convites que recebi, escolhi o Gil Vicente porque estou convencido de que é o melhor passo para a minha carreira. Optei pela I Liga porque é um campeonato de grande prestígio europeu. Espero que juntos consigamos grandes conquistas”, referiu o central, numa nota publicada pela formação de Barcelos nas redes sociais.



Tim Hall, de 23 anos, apontou um golo em 18 encontros pelo Karpaty na última época, após passagens pelos luxemburgueses do Progrès Niederkorn, os belgas do Lierse e os alemães do Elversberg, sendo o quinto reforço assegurado pelos minhotos para 2020/21.



Os barcelenses confirmaram na sexta-feira as contratações do defesa Talocha (ex-Riga FC) e do avançado Boubacar Hanne (ex-Wolverhampton), um dia depois de anunciarem a chegada dos médios Antoine Léautey, recrutado aos franceses do Chamois Niortais, e Kanya Fujimoto, emprestado pelos japoneses do Tokyo Verdy.



O Gil Vicente oficializou o treinador Rui Almeida como sucessor de Vítor Oliveira, que conduziu os ‘galos’ a uma campanha tranquila na I Liga em 2019/20, culminada na 10.ª posição, com 43 pontos, 10 acima da zona de despromoção, numa época marcada pelo regresso administrativo à elite, a partir do Campeonato de Portugal, após o ‘caso Mateus’.