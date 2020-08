Defesas Ivo Pinto e Nando Pijnaker foram reforços surpresa na apresentação do Rio Ave

Os dois jogadores foram a surpresa na cerimónia de apresentação da equipa vila-condense para a nova temporada, no estádio dos Arcos, que foi transmitida para os adeptos através da internet, sendo chamados ao relvado na parte final da sessão.



Ivo Pinto, lateral direto de 30 anos, chega a Vila do Conde por empréstimo de uma temporada do Dínamo de Zagreb, depois de, na temporada passada, ter atuado no Famalicão, também cedido pelo emblema croata.



Já Nando Pijnaker é um defesa central neozelandês, de 21 anos, que jogava nos suíços do Grasshoppers, e assinou agora um vínculo válido por quatro temporadas com a formação da foz do Ave.



Os dois defesas juntam-se ao avançado Gelson Dala e ao médio Francisco Geraldes (ambos ex-Sporting) e ao guarda-redes Léo Vieira (ex-Atlético Parananese, do Brasil) como os reforços assegurados pelo Rio Ave, até aqui, para a nova época.



Ainda no âmbito desta cerimónia de apresentação, o novo técnico dos vila-condenses, Mário Silva, antecipou uma equipa "com um ADN à sua imagem, que quer sempre superar-se".



"Sabemos que vai ser um campeonato difícil e competitivo, com equipas que investiram forte para lutarem pelos lugares que desejamos. Mas tal como tem acontecido nos anos anteriores, percebi e senti que o Rio Ave é capaz de se superar", disse o treinador.



Mário Silva terá esta tarde a oportunidade de testar a equipa em ambiente competitivo, num jogo de preparação com o Marítimo, também da I Liga.