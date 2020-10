Defesas Zaidu e Chidozie convocados para jogos da seleção da Nigéria com Serra Leoa

Os futebolistas Zaidu, do FC Porto, e Chidozie, do Boavista, foram hoje convocados pela seleção nigeriana para o duplo compromisso com a Serra Leoa, de qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN) de 2021.