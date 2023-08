Dener e Dennis Adeniran reforçam meio-campo do Portimonense

Dener, que alinhava no Al-Tai, da Arábia Saudita, assinou por uma temporada, e Dennis Adeniran, que na última época contribuiu para a subida do Sheffield Wednesday ao segundo escalão inglês, vinculou-se por três épocas.Para Dener, de 31 anos, o retorno ao clube algarvio tem o significado de um regresso a casa.”, disse, em conferência de imprensa.O jogador formado no São Paulo representou também por Paulista, Guarani, Ituano e América-RN no seu país natal, antes da primeira passagem pelo Portimonense, entre 2014 e 2021, onde somou 161 partidas oficiais e 25 golos.Dennis Adeniran, de 24 anos, vai ter a sua primeira experiência fora do futebol inglês, onde alinhou no Fulham, no Everton, no Wycombe Wanderers e no Sheffield Wednesday.”, afirmou também em conferência de imprensa.O Portimonense, uma das quatro equipas que ainda não pontuou após as duas primeiras jornadas da I Liga, desloca-se ao terreno do Arouca no sábado.