Dérbi. "Águias" lideram histórico com mais 25 triunfos

Num duelo que se joga desde 1907, as "águias" totalizam 137 triunfos, face aos 112 dos "leões", e também estão por cima nos golos, com mais 52 (533 contra 481), apesar do "rei" Eusébio (27) perder no confronto direto com Peyroteo (48).Quanto aos empates, são 66, o último no primeiro encontro entre as duas formações disputado na presente temporada, no Estádio da Luz, onde o Sporting esteve duas vezes em vantagem e o Benfica ripostou sempre.Em encontro da 16.ª jornada da I Liga, disputado já após o Mundial2022, em 15 de janeiro, os "leões" lideraram graças a um autogolo do dinamarquês Alexander Bah, aos 27 minutos, e a um penálti de Pedro Gonçalves, aos 53.A resposta do Benfica, que então já liderava destacado a prova, foi materializada por um "bis" do avançado Gonçalo Ramos - atual melhor marcador do campeonato, com 18 golos -, que faturou aos 37 e 64 minutos.A história do dérbi começou com dois triunfos dos "leões", o primeiro em 1 de dezembro de 1907, por 2-1, face ao ainda Sport Lisboa, no Campo da Quinta Nova, em Carcavelos, onde, segundo as crónicas da altura, os jogadores verde e brancos fugiram da chuva e só voltaram obrigados pelo árbitro.O Benfica e o Sporting defrontam-se no domingo, a partir das 20h30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em encontro da 33.ª e penúltima jornada da edição 2022/23 da I Liga portuguesa de futebol, com arbitragem de João Pinheiro.





O Benfica sagrou-se campeão de forma singular no terreno do Sporting em 1974/75, ao assegurar o 21.º dos seus 37 cetros na 29.ª e penúltima ronda do nacional de futebol (1-1), cenário que pode replicar-se 48 anos depois.







O Benfica tem mais um triunfo do que o Sporting no histórico dos dérbis realizados no reduto leonino para a I Liga portuguesa de futebol, depois do 2-0 conseguido na temporada transata.



Em encontro da 30.ª jornada do campeonato de 2021/22, disputado em 17 de abril de 2022, o uruguaio Darwin Núñez, aos 14 minutos, e o suplente Gil Dias, aos 90+2, selaram o triunfo dos então comandados de Nélson Veríssimo.



Com este triunfo, o Benfica passou a somar 34 no reduto do Sporting, contra 33 dos "leões", e assumiu também o comando em matéria de golos, com 127, contra 125.







O treinador do Sporting, Rúben Amorim, tem um histórico positivo frente ao Benfica, com quatro vitórias, um empate e três derrotas, em vésperas do nono embate, para a ronda 33 da I Liga de futebol 2022/23.