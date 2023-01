Dérbi Benfica-Sporting dos quartos da Taça feminina disputa-se na Luz

O vencedor desta partida, agendada para as 15:00 do dia 21 de janeiro, um sábado, irá defrontar o vencedor do jogo Famalicão-Damaiense nas meias-finais da prova, que serão disputadas a duas mãos.

Dos quartos de final constam ainda mais dois jogos, entre o Clube Albergaria e o Sporting de Braga e entre o Racing Power, única equipa `sobrevivente` do segundo escalão, e o Amora.