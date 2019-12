Derrota do Sp. Braga na “Pedreira” provoca tensão

O golo dos pacenses foi contestado pelo bracarenses por alegada irregularidade.Ao minuto 38 um contra-ataque perfeito dos “castores” conduzido por Luís Carlos e concluído por Douglas Tanque fez disparar os ânimos entre os “arsenalistas”.O golo surge depois de uma alegada falta do pacense Jorge Silva sobre o bracarense Galeno que o árbitro Fábio Veríssimo não assinalou e o vídeo-árbitro não sinalizou.O presidente do Sporting de Braga, António Salvador, protestou e no final da partida disse esperar que o Conselho de Arbitragem venha fazer um esclarecimento sobre este lance.

Sobre o referido lance, Pepa, técnico do Paços de Ferreira, desvalorizou qualquer polémica e explicou que são lances perfeitamente normais no futebol.

À margem da discussão sobre o lance já mencionado os adeptos do Sp. Braga não perdoaram a derrota à equipa.No final do desafio nas bancadas foram exibidos lenços brancos.Perante as vaias a equipa ainda esperou antes de se aproximar dos adeptos para se despedir do relvado, num final de jogo que não estaria nos planos dos “arsenalistas”.A jornada 14 do campeonato concluiu-se esta segunda-feira com os jogos Santa Clara-Sporting (19h00) e FC Porto-Tondela (20h15).