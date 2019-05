Desportivo das Aves conquista primeira edição da Liga Revelação

Lusa Comentários 01 Mai, 2019, 13:36 | Futebol Nacional

Os avenses terminaram a segunda fase na primeira posição, com 43 pontos, mais um do que o Sporting, que venceu o Benfica (4-2), e dois do que o Rio Ave, que perdeu em casa com o Estoril Praia (2-1).



O Estoril Praia terminou na quarta posição, também com 41 pontos, à frente do Benfica, com 32, e do Sporting de Braga, com 28.