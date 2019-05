Desportivo das Aves empata com sofrimento, mas é campeão português de sub-23

Lusa Comentários 01 Mai, 2019, 14:53 / atualizado em 01 Mai, 2019, 15:05 | Futebol Nacional

DOs avenses partiram para a ronda derradeira da Liga Revelação com um ponto de vantagem sobre o Rio Ave e três sobre o Sporting, equipas que ainda podiam conquistar o título, mas beneficiaram da derrota caseira dos vila-condenses com o Estoril-Praia (2-1), de nada valendo o triunfo dos ‘leões’ no dérbi com o Benfica (4-2).



O Desportivo das Aves começou a partida praticamente a ganhar com o golo madrugador de Abdoulaye, que correspondeu da melhor maneira a um bom cruzamento da esquerda.



A equipa da Vila das Aves foi muito superior aos bracarenses na primeira parte e podia ter dilatado o resultado por Abdoulaye, mas Rogério defendeu bem o remate do senegalês e a recarga de Ricardo Rodrigues (13).



Muito retraído, o Braga respondeu apenas com um bom remate de Midana para grande defesa de Aflalo (27).



O Sporting de Braga subiu de produção no segundo tempo e, aos 67 minutos, empatou por Martelo após um centro de Álvaro.



Com os ouvidos em Vila do Conde, o Desportivo das Aves foi sendo tomado pela ansiedade e perdeu completamente o controlo de jogo, permitindo três claras situações de golo aos bracarenses (90, 90+3 e 90+6), ‘gelando’ as bancadas do complexo desportivo de Fão que recebeu muitos adeptos dos avenses.





Contudo, o resultado manteve-se e a equipa orientada pelo antigo jogador do clube Leandro Pires venceu a competição.