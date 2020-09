Desportivo das Aves inscreve equipa no segundo escalão distrital da AF Porto

"Apesar do desejo de ver a equipa principal disputar divisões superiores, não é fornecida qualquer informação pela SAD. Estando os direitos desportivos entregues a esta, a direção do clube entendeu por bem criar uma equipa, de modo a salvaguardar a honra e bom nome do CD Aves", lê-se em comunicado publicado no sítio oficial dos nortenhos.

O sorteio da prova decorre na quarta-feira e a direção assegura ter o plantel e a restante estrutura definida, enquanto aponta para a próxima semana a divulgação da convocatória da assembleia-geral extraordinária, destinada a esclarecer os associados sobre a época 2020/21 e a situação financeira encontrada após o triunfo nas eleições de 27 de junho.