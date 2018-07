Desportivo das Aves na fase de grupos da Taça da Liga após 20 penáltis

Lusa Comentários 28 Jul, 2018, 17:43 / atualizado em 28 Jul, 2018, 17:50 | Futebol Nacional

No primeiro jogo oficial de ambas as equipas, a equipa avense recuperou de uma desvantagem de dois golos ao intervalo para levar o jogo para os penáltis, acabando por vencer ao 20.º pontapé, quando Beunardeau negou o golo a João Lucas.



Um autogolo de Jorge Fellipe (09) deu vantagem à equipa açoriana, que ampliou aos 27 minutos quando Thiago Santana, lançado por João Lucas, atirou da meia lua para fazer o segundo tento do Santa Clara.



Duas defesas muito difíceis de Marco (47 e 57) negaram outros tantos golos a Defendi e Derley no forte assédio avense após o intervalo, que acabou coroado com o golo de Nildo Petrolina (63).



Uma iniciativa de Rodrigo pela direita deu o empate a Braga (84), respondendo Bruno Lamas (87), de livre direto, com um remate à barra que atirou a decisão para as grandes penalidades.







Jogo no Estádio do CD Aves, na Vila das Aves.



Desportivo das Aves - Santa Clara, 2-2 (8-7 no desempate por grandes penalidades).



Ao intervalo: 0-2.



No final do tempo regulamentar: 2-2.



Marcadores:



0-1, Jorge Fellipe, 09 minutos (na própria baliza)



0-2, Thiago Santana, 27.



1-2, Nildo Petrolina, 63.



2-2, Braga, 84.



Marcadores nos desempates por grandes penalidades:



1-0, Nildo Petrolina



1-1, Thiago Santana



1-1, Derley (ao poste)



1-1, Pineda (defesa do guarda-redes)



2-1, Rodrigo



2-2, Bruno Lamas



3-2, Fariña



3-3, Alfredo Stephens



4-3, Vítor Gomes



4-4, Osama Rashid



5-4, Braga



5-5, Diogo Santos



5-5, Defendi (para fora)



5-5, Kaio Fernando (à barra)



6-5, Jorge Fellipe



6-6, Rui Silva



7-6, Amilton



7-7, Accioly



8-7, Elhouni



8-7, João Lucas (defesa do guarda-redes)







Equipas:



- Desportivo das Aves: Beunardeau, Rodrigo, Diego Galo (Defendi, 46), Jorge Fellipe, Nélson Lenho (Elhouni, 67), Vítor Gomes, Bura (Braga, 30), Amilton, Nildo Petrolina, Fariña e Derley.



(Suplentes: Marco Pinto, Defendi, Rúben Oliveira, Braga, Elhouni, Tong Le e Falcão).



Treinador: José Mota.



- Santa Clara: Marco, Patrick (Rui Silva, 80), Accioly, Kaio Fernando, João Lucas, Osama Rashid, Pacheco (Diogo Santos,77), Bruno Lamas, Zé Manuel (Pineda, 69), Alfredo Stephens e Thiago Santana.



(Suplentes: Serginho, Rui Silva, Diogo Santos, Clemente, Pineda, João Pedro e Fernando Andrade).



Treinador: João Henriques.







Árbitro: Iancu Vasilica (AF Vila Real).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Marco (57), Fariña (80) e Diogo Santos (89).



Assistência: cerca de 1.000 espetadores.