Desportivo das Aves nos "oitavos" da Taça ao vencer União de Leiria

Lusa 19 Nov, 2017, 18:03 | Futebol Nacional

No jogo que marcou o regresso do treinador Lito Vidigal ao Estádio Magalhães Pessoa, agora como adversário da União de Leiria, o Desportivo das Aves apresentou-se na sua máxima força, frente ao primeiro classificado da Série C do terceiro escalão, no qual apenas perderam na última jornada.



Apesar de não precisar de acelerar muito para controlar o jogo, a equipa do Desportivo das Aves foi dominando a partida, de forma bem organizada, e mostrou uma eficácia bastante positiva, já que não precisou de rematar muito para chegar ao golo.



Mesmo assim, a pouca velocidade da formação da Vila das Aves e o atrevimento da União de Leiria 'escondeu' a diferença dos escalões das duas equipas.



No segundo remate que o Desportivo das Aves fez à baliza inaugurou o marcador. Aos 27 minutos, Salvador Agra cruzou na direita e Derley apareceu de cabeça para o primeiro golo da partida.



A União de Leiria não se deixou amedrontar por estar a perder e disputou sempre a partida sem mostrar qualquer receio, continuando a apostar no contra-ataque para chegar à baliza contrária.



Aos 33 minutos, Leandro conseguiu receber a bola dentro da área, libertou-se bem de um adversário e rematou para defesa apertada de Fachini. Na marcação do canto, João Vieira antecipou-se aos defesas e cabeceou, mas, mais uma vez, o guarda-redes defendeu para canto.



Após reatar da partida, foi a União de Leiria a assustar os visitantes. Aos 51 minutos, Kaká recebeu a bola, passou para João Vieira, Fachini não segurou a bola, que acabou nos pés de Leandro, mas este acabou por não conseguir finalizar.



Aos 64 minutos, Tony teve um cruzamento longo para Kaká, que parou a bola para João Vieira, mas o lance perdeu-se.



Na resposta, o Aves fez o 2-0. Amilton fez um cruzamento na direita, onde apareceu Vítor Gomes à entrada da pequena área a aumentar a vantagem.



A União de Leiria continuou à procura do golo e acabou por ter mais remates do que o Aves, mas com uma eficácia mais baixa, já que nunca conseguiu concretizar os lances ofensivos.



E foram os visitantes que chegaram novamente ao golo. Amilton fechou a contagem aos 83 minutos, após a marcação de um canto por Salvador Agra.







Jogo no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.



União de Leiria - Desportivo Aves, 0-3.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Derley, 27 minutos.



0-2, Vítor Gomes, 66.



0-3, Amilton, 83.







Equipas:



- União de Leiria: Ricardo, Brigues, Tony, Nailson, Kaká, Maks (Afonso, 72), Ulisses, Adriano (Pepo, 80), Diaby, Leandro e João Vieira (Ernest, 76).



(Suplentes: Wilson, Dénis, Afonso, Rukas, Ernest, Pepo e Sérgio Duarte).



Treinador: Rui Amorim.



- Desportivo das Aves: Fachini, Pedrinho (Rodrigo, 70), Diego Galo, Defendi, Nildo, Falcão, Paulo Machado (Ryan Gauld, 70), Vítor Gomes, Amilton, Salvador Agra e Derley (Arango, 82).



(Suplentes: Marco Pinto, Ponk, Rodrigo, Braga, Ryan Gauld, Guedes e Arango).



Treinador: Lito Vidigal.







Árbitro: Bruno Esteves (AF Setúbal).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Ulisses (14), Adriano (33), Diego Galo (69), Vítor Gomes (85) e Falcão (88).



Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.