Desportivo das Aves sem Nildo e Amilton na Luz

Lusa Comentários 22 Set, 2018, 19:37 | Futebol Nacional

A ausência dos dois extremos tinha sido admitida pelo técnico José Mota na véspera, durante a conferência de antevisão ao jogo de domingo, realizada minutos depois do treino em que Nildo se lesionou, enquanto Amilton fazia trabalho condicionado.



Tendo como referência o último jogo do campeonato, realizado nas Aves diante do Marítimo (derrota por 1-0), entram nos eleitos quatro jogadores, dois deles pela primeira vez esta época, o guarda-redes Raphael, dos sub-23, e o defesa Mato Milos.



Vítor Costa e Bruno Gomes também integram as escolhas de José Mota, substituindo nos convocados, além dos dois extremos, que estão lesionados, o guarda-redes Marco Pinto, que rescindiu, e o médio Fariña.



A formação avense nunca venceu os 'encarnados', em 13 jogos já disputados, somando por derrotas os quatro confrontos realizados no Estádio da Luz para a I Liga.



O Aves, em zona de descida (17.º), com apenas um ponto, e o Benfica, líder, com os mesmos 10 pontos de Sporting de Braga e Sporting, defrontam-se na Luz, no domingo, a partir das 18:30.







Lista dos 20 convocados:



- Guarda-redes: Quentin Beaunardeau e Raphael.



- Defesas: Nélson Lenho, Jorge Fellipe, Defendi, Carlos Ponck, Diego Galo, Mato Milos, Vítor Costa e Rodrigo Soares.



- Médios: Rúben Oliveira, Braga, El Adoua, Falcão e Vítor Gomes.



- Avançados: Hamdou, Mama Baldé, Michel Douglas, Derley e Bruno Gomes.