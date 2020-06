Desportivo de Chaves acaba equipa secundária que disputava terceiro escalão

Segundo Francisco José Carvalho, devido à pandemia de covid-19, o emblema de Trás-os-Montes está a reorganizar o orçamento para a próxima época e decidiu não participar com a sua equipa secundária no Campeonato de Portugal.



“Temos que nos ajustar à realidade, cortar despesas e reajustar o orçamento”, explicou.



A equipa Chaves Satélite, formação secundária do emblema transmontano, foi formada na temporada 2017/2018, vencendo o campeonato distrital da Associação de Futebol de Vila Real.



Nas duas últimas temporadas, a equipa, que foi orientada por Carlos Guerra nas três épocas, garantiu a manutenção no escalão nacional.



Francisco José Carvalho esclareceu ainda que os jogadores da equipa secundária com contrato profissional com a SAD do Desportivo de Chaves se irão manter no clube, embora alguns possam ser cedidos ou rescindir contrato.



Os defesas Marlon e Abdull, os médios Sangaré, Kevin Pina e Hélder Almeida e os avançados Mika Borges e Tanko representavam o Chaves Satélite e têm contrato profissional com a SAD flaviense, acrescentou.



O presidente da SAD do Desportivo de Chaves revelou ainda que irá manter a aposta na formação, mantendo todos os escalões, como forma de assegurar a certificação como Entidade Formadora Certificada com quatro estrelas pela Federação Portuguesa de Futebol.



Os escalões de juniores, juvenis e iniciados da formação flaviense disputam os respetivos campeonatos nacionais.