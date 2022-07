Desportivo de Chaves contrata avançado espanhol Héctor Hernández

O Desportivo de Chaves volta a ter um jogador espanhol no seu plantel após oito anos, com a contratação do avançado Héctor Hernández, ex-Rayo Majadahonda, do terceiro escalão de Espanha, anunciou hoje o clube da I Liga de futebol.