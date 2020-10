Desportivo de Chaves e Vilafranquense `anulam-se` apesar das situações de golo

Em estreia do técnico João Tralhão na equipa de Vila Franca de Xira, que substituiu Quim Machado, o Vilafranquense, a atuar na condição de visitante, alcançou o sétimo ponto esta temporada, saindo à condição da zona de descida para o 13.º lugar, conseguiu ser seguro defensivamente e mandou ainda três bolas aos 'ferros' flavienses.



Já os transmontanos, que assumiram as despesas do encontro, mas foram menos perigosos no ataque, somam agora 15 pontos, os mesmos que o segundo classificado, o Mafra, que tem menos um jogo.



A primeira parte foi equilibrada nas oportunidades, com o Vilafranquense a ter as primeiras duas situações, aos 19 e 21 minutos, aproveitando o balanceamento dos flavienses no ataque.



Na reta final do primeiro tempo, a equipa de Carlos Pinto foi mais perigosa, com João Teixeira a ter duas situações de perigo, aos 35 e 42 minutos.



O Vilafranquense esteve perto de marcar por três vezes, com bolas nos ferros, entre os 53 e 63 minutos, com o guarda-redes Paulo Victor a evitar também o golo.



Com as equipas à procura da vitória, a partida tornou-se ainda mais aberta nos minutos finais, mas sem que os ataques fossem eficazes.







Jogo no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves.



Desportivo de Chaves – Vilafranquense, 0-0.







Equipas:



- Desportivo de Chaves: Paulo Victor, João Correia (Rafael Viegas, 60), Nuno Coelho, Luís Rocha, João Reis (José Gomes, 78), Luís Silva, Guzzo (Bura, 78), Benny (Juninho, 78), Niltinho, João Teixeira e Wellington (Roberto, 56).



(Suplentes: Ricardo Moura, Bura, Roberto, Juninho, Rafael Viegas, Jonathan Toro, Kevin Pina, José Gomes e Nicolas).



Treinador: Carlos Pinto.



- Vilafranquense: Maringá, Marco Grilo (Leandro, 78), Diogo Coelho, Sparagna, Vítor Bruno, Jefferson, Diogo Izata, Vitinho (Varela, 60), Fortes (Rúben Gonçalves, 70), André Claro e Leonardo (Marcos Vinicius, 78).



(Suplentes: Tiago Martins, Varela, Rodrigo, Leandro, Kady, André Dias, Timbó, Rúben Gonçalves e Marcos Vinícius).



Treinador: João Tralhão.







Árbitro: Cláudio Pereira (AF Aveiro).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Wellington (34) e Leandro (90+5).



Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.