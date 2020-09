Desportivo de Chaves impõe primeira derrota ao Benfica B em jogo frenético

A boa reação das ‘águias’ no segundo tempo permitiu chegar ao 3-3, com ‘bis’ de Gonçalo Ramos e outro golo de Ronaldo Camará. A igualdade foi desfeita aos 71 minutos, altura em que André Luís, que tinha entrado em campo pouco antes, apontou o golo que deu o triunfo aos transmontanos num excelente e emocionante jogo.



No primeiro tempo, o Desportivo de Chaves foi organizado e eficaz e chegou ao 2-0 nos primeiros remates que fizeram à baliza, com golos de João Correia e Batxi, aos 02 e 16 minutos. O Benfica B acusou os golos e voltou a sofrer aos 24 minutos, quando Benny ampliou para 0-3.



Após o intervalo, o Benfica B voltou transfigurado. Mais acutilante nas transições, a equipa começou a chegar com perigo à baliza contrária. Com um faro invulgar pelo golo, Gonçalo Ramos (já soma sete golos em três jornadas na II Liga) marcou aos 56 e 68 minutos, relançando a equipa na discussão do jogo.



Empolgados pelos golos que permitiram reduzir para 2-3, o Benfica B intensificou a pressão e chegou à igualdade por intermédio de Ronaldo Camará, aos 69 minutos, num lance em que o defesa Bura não consegue evitar o 3-3.



O Desportivo de Chaves não se deixou afetar pela recuperação do adversário e, aos 71 minutos, na primeira vez que chegou com perigo à baliza contrária voltou a marcar.



André Luís, após livre cobrado por João Teixeira, foi o autor do tento que permitiu ao Chaves fazer o 3-4 final e regressar a Trás-os-Montes com os três pontos na bagagem.