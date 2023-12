Desportivo de Chaves quer demonstrar qualidade na difícil receção ao Casa Pia

Depois de uma derrota pesada frente ao Estoril Praia (4-0) na última jornada, o Desportivo de Chaves, 16.º e antepenúltimo classificado, com 10 pontos, prepara-se para defrontar mais um adversário direto, o Casa Pia, em 13.º, com 13, que pode igualar na tabela classificativa em caso de vitória.



“É um jogo difícil, com um Casa Pia que tem mais três pontos que nós. Em caso de vitória, igualamos um adversário, mas o que é mais importante para nós, enquanto grupo, é em ações, em comportamentos, provar que valemos muito mais do que fizemos no Estoril e lutar pelos três pontos, porque é importante”, frisou Moreno, na antevisão à partida.



O treinador relembrou a última exibição do plantel transmontano para frisar que é necessário o grupo “olhar para a frente” e provar a si próprio que consegue fazer melhor.



“Para ganhar o jogo de amanhã [domingo] terá de ser um [Desportivo de] Chaves muito diferente daquilo que foi na semana passada. É isso que eu espero e foi essa a mensagem que foi passada ao grupo, a oportunidade que temos para provar, essencialmente a nós mesmos, que valemos muito mais do que aquilo que fizemos no Estoril”, reiterou.



O técnico vimaranense voltou a afirmar que nada tem a apontar ao “comportamento dos atletas” nas sessões de trabalho, embora admita que a forma como a equipa tem perdido jogos “é preocupante”, razão pela qual a equipa técnica tem procurado “passar confiança” ao grupo.



Quanto ao adversário, Moreno reconheceu qualidade ao plantel às ordens de Pedro Moreira, destacando o sistema de 3-4-3 ao qual o novo ‘timoneiro’ tem procurado dar seguimento, com “bons atletas”, mas frisou que a sua preocupação é com o grupo que lidera.



“Houve uma preocupação de identificar o nosso grupo com aquilo que poderemos e que vamos encontrar amanhã [domingo], mas, mais do que isso, é o olharmos para nós. A minha preocupação esta semana é o que nós, enquanto grupo, teremos que fazer, reconhecendo que do outro lado há uma equipa com qualidade, mas preocuparmo-nos connosco e voltar a fazer jogos como já fizemos esta época para sair do final desta jornada com 13 pontos”, frisou.



Para esta tarefa, Moreno não poderá contar com os lesionados Sandro Cruz, Habib Sylla e Pedro Pinho, mas espera ver as bancadas do municipal de Chaves repletas de adeptos, acreditando que é um dos fatores que tem contribuído para as exibições do emblema ‘azul-grená’ em casa.



“Temos dado boas respostas em casa e tem muito a ver, também, com esse conforto, com a força que sentimos da bancada. Tenho a certeza que, amanhã [domingo], o horário do jogo é bom e esperemos que [os adeptos] nos venham apoiar. Sei que [face] ao último resultado é difícil pedir isto, os sócios irão compreender a situação em que estamos, mas só vamos sair dela se estivermos todos juntos e é importante amanhã [domingo] ter uma boa casa a apoiar-nos, porque é preciso”, concluiu.



O Desportivo de Chaves recebe o Casa Pia no domingo, às 15:30, no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em encontro da 14.ª jornada da I Liga portuguesa, arbitrado por Iancu Vasilica, da Associação de Futebol de Vila Real.