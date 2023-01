Desportivo de Chaves quer segunda vitória em casa em jogo de “dificuldade elevada”

“Sabemos que o nosso percurso ainda é longo. Estamos contentes com o número de pontos que temos a esta jornada, como é óbvio queríamos ter mais e, por isso, amanhã [domingo] é um jogo de grau de dificuldade elevada, como todos os desta I Liga, e tudo vamos fazer, respeitando o nosso adversário, para ficar com os três pontos”, vincou Vítor Campelos, na antevisão ao jogo da 16.ª jornada.



No último jogo em casa da primeira volta, o Desportivo de Chaves, 11.º da tabela classificativa, em igualdade com o Rio Ave, o Portimonense e o Boavista, com 20 pontos, recebe o Arouca, sétimo, com 22 , conjunto que, na opinião do treinador vimaranense, “tem feito um campeonato tranquilo”.



“Sabemos que vamos defrontar um adversário que tem feito um bom campeonato. É uma equipa que já tem alguma estabilidade, porque já tem alguns jogadores que já jogam lá há algum tempo, reforçou-se com jogadores de qualidade e [tem-no] demonstrado”, frisou Vítor Campelos.



Do lado do emblema flaviense, por sua vez, o técnico, que não divulgou lista de convocados, não pode contar com os ainda lesionados Sarr, Edu, Héctor Hernández e Rodrigo Moura, pelo que reiterou a necessidade de colmatar as “carências” do plantel.



“As lesões que temos tido têm sido traumáticas [o] que, de certa forma, não conseguimos evitar. Já dei a entender à administração daquilo que precisamos e de que estamos necessitados e, por isso, espero que até ao fecho do mercado consigam chegar jogadores que nos possam ajudar nesta caminhada até ao final da temporada”, frisou.



O Desportivo de Chaves recebe o Arouca, no domingo, às 15:30, no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em Chaves, em encontro da 16.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, arbitrado por Nuno Almeida, da associação do Algarve.