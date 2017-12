Desportivo de Chaves reduz passivo

Mário Aleixo - RTP 15 Dez, 2017, 09:10 / atualizado em 15 Dez, 2017, 09:10 | Futebol Nacional

O clube de Trás-os-Montes obteve ainda um resultado líquido positivo de 335 mil euros.



O relatório e contas do ano de 2016 do Desportivo de Chaves foi aprovado por maioria com 396 votos a favor, 22 abstenções e 25 votos contra.



O vice-presidente do emblema azul-grená, Rui Martins, anunciou que o clube pagou, em dezembro de 2016, todas as mensalidades que ainda faltava pagar, relativas ao acordo prestacional celebrado com a Segurança Social, no âmbito do plano de insolvência.



"O plano de insolvência está quase, quase a terminar", sublinhou.



Por sua vez, o presidente do Desportivo de Chaves, Bruno Carvalho, lembrou que quando assumiu os destinos do clube, em 2011, o objetivo era guiá-lo "ao caminho da sustentabilidade" e os resultados demonstram-no.



Frisando que o emblema azul-grená projeta o nome de Chaves, anunciou que obteve, embora de forma provisória, a certificação como entidade formadora.



Além disso, lembrou que o clube tem, atualmente, 5.780 sócios, o que considera ser "bom".