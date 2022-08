Desportivo de Chaves reforça plantel com guarda-redes Gonçalo Pinto

“Proveniente do Sporting, tem 1,94 de altura e, na última temporada, esteve ao serviço da equipa B dos leões”, destacou o clube transmontano na sua página na rede social Facebook.



O jovem guarda-redes, natural de Almada, conta no palmarés com uma internacionalização pelos sub-19 lusos, tendo cumprido os 90 minutos num particular com Montenegro, em 2018.



No regresso ao principal escalão do futebol nacional, a formação flaviense já tinha contratado também os guarda-redes Ziga Frelih (ex-Gil Vicente), Rodrigo Moura (ex-Trofense) e Valentino Rodrigues (ex-Lens), os defesas-centrais Nélson Monte (ex-Almería, Espanha), Steven Vitória (ex-Moreirense) e Edu Borges (ex-Pedras Salgadas), o lateral-direito Sylla Habib (ex-União de Leiria) e os laterais-esquerdos Euller Cavalcanti (ex-AEL Limassol) e Sandro Cruz (ex-Benfica).



Também assegurou o médio Hélder Morim (ex-Leixões) e os avançados Héctor Hernández (ex-Rayo Majadahonda) e Jonny Arriba (ex-Villarreal).