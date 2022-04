Desportivo de Chaves vence em Mafra e mantém sonho da subida

Este resultado permite ao Desportivo de Chaves manter-se em zona de subida à I Liga, ocupando a terceira posição da II Liga, com 54 pontos, atrás do Rio Ave e do Casa Pia. Já o Mafra volta a perder em casa depois de duas vitórias consecutivas dentro de portas e ocupa o nono lugar da tabela, com 39 pontos.



Disputada debaixo de chuva persistente, a primeira parte no Municipal de Mafra ficou marcada pelo desperdício ofensivo do Mafra. A equipa de Ricardo Sousa dispôs de inúmeras oportunidades de golo, mas foi o Chaves quem se colocou na frente do marcador à passagem do minuto 14.



Numa rápida saída para o ataque, Batxi ganhou espaço pelo flanco direito, acercou-se da área mafrense e descobriu Platiny no miolo, com o avançado a rematar para o 1-0, numa finalização de primeira, que Renan não conseguiu deter.



Se já antes tinha estado perto do golo, a equipa do Mafra intensificou a pressão sobre os transmontanos e nos lances seguintes podia, por várias vezes, ter chegado ao empate.



Pedro Lucas, num duelo particular com Paulo Vítor, esteve por várias vezes perto do golo, mas o guarda-redes flaviense saiu sempre vitorioso e conquistou rapidamente o estatuto de melhor jogador do Desportivo de Chaves nos primeiros 45 minutos.



Na segunda metade o jogo mudou de figura: depois de uma primeira parte em que o Mafra foi francamente superior, mas o Desportivo de Chaves se valeu da eficácia para se colocar em vantagem na única ocasião de golo de que dispôs, no segundo tempo, a equipa de Vítor Campelos equilibrou-se, geriu o resultado e segurou com mais tranquilidade as tentativas do Mafra para chegar à igualdade.



Apesar das mexidas de Ricardo Sousa, sempre na tentativa de colocar o Mafra mais perto do golo, os ‘saloios’ não dispuseram de qualquer ocasião de golo depois do esbanjamento do primeiro tempo e a melhor oportunidade pertenceu mesmo ao Desportivo de Chaves, com João Correia, lateral-direito dos transmontanos, a atirar ao poste da baliza de Renan, ao minuto 87.