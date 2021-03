Desportivo de Chaves vence no terreno da Oliveirense pela margem mínima

Wellington apontou o único golo da partida, aos 33 minutos, que fixa os transmontanos no sexto lugar do campeonato, com 36 pontos, enquanto a Oliveirense mantém-se no 14.º lugar, com 22 pontos, perto da zona de despromoção.



Apesar do primeiro aviso de Miguel Lima, aos três minutos, com um remate de longe que passou perto do poste, os flavienses rapidamente tomaram controlo do encontro, explorando as costas da defesa adversária.



O plano de jogo de Vítor Campelos produziu resultados, com Luís Rocha a lançar Wellington em profundidade e o brasileiro, no ‘cara a cara’ com o compatriota Arthur, colocou o esférico no fundo das redes, inaugurando o marcador.



No regresso do intervalo, Raul Oliveira mexeu na equipa com as entradas de Michel Lima e Jorge Teixeira, reforçadas pouco depois com Oliveira e Thalis, para corrigir a apatia e falta de criatividade dos ‘caseiros’, que procuravam evitar o terceiro desaire consecutivo.



A melhoria foi notória, mas ainda assim insuficiente, apesar das tentativas de Jorge Teixeira, que obrigou Paulo Victor à melhor defesa do encontro, e de Thalis que, de livre direto, fez a bola passar muito perto do ferro.







Jogo realizado no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis, Aveiro.



Oliveirense – Desportivo de Chaves: 0-1.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



Wellington, aos 33 minutos.



Equipas:



- Oliveirense: Arthur, Leandro Silva, Pedro Machado, Steven Pereira (Oliveira, 64), Leo Bahia, Filipe Gonçalves, Luisinho (Jorge Teixeira, 46), Ono (Michel Lima, 46), Miguel Lima (Raniel, 82), Bortoluzo e Kenidy (Thalis, 65).



(Suplentes: Paquete, Hugo Oliveira, Raniel, Oliveira, Pedro Teixeira, Michel Lima, Sele Davou, Thalis e Jorge Teixeira.)



Treinador: Raul Oliveira.



- Chaves: Paulo Victor, João Correia, Luís Rocha, Vasco Fernandes, João Reis, Nuno Coelho, Luís Silva, Batxi (Nicolas, 89), Wellington (Niltinho, 71), Jonathan Toro (João Teixeira, 42) e Roberto (Guedes, 89).



(Suplentes: Samu, Benny, Niltinho, João Teixeira, Rafael Viegas, Guedes, Kevin Pina, José Gomes e Nicolas.)



Treinador: Vítor Campelos.



Árbitro: António Nobre (AF Leiria).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Ono (19), Steven Pereira (35), João Correia (45+2), Paulo Victor (80), Filipe Gonçalves (87), Michel Lima (87), Jorge Teixeira (87), Vasco Fernandes (87) e João Teixeira (90+1).



Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à covid-19.