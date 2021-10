Desportivo de Chaves vira jogo frente ao Penafiel e regressa às vitórias

Os transmontanos, que somaram a segunda vitória em casa depois de estarem a perder, após o 4-2 ao FC Porto B, voltaram aos triunfos e têm agora 12 pontos no sexto lugar.



Já o Penafiel, interrompeu uma série de três jogos a pontuar no segundo escalão e mantém-se com 13 pontos.



A equipa de Chaves entrou mais forte, principalmente pelo lado esquerdo, com combinações entre Bruno Langa e Juninho, e com João Teixeira a organizar o jogo a meio. Mas, faltou nesta fase uma melhor definição e maior velocidade para criar mais perigo.



As exceções foram aos 23 minutos, quando João Teixeira disparou para defesa segura de Caio Seco e, aos 30, com Langa a assistir Platiny na área, mas o atacante a cabecear ao lado.



Os visitantes apenas assustavam em erros defensivos contrários, até que, aos 40 minutos, Roberto arrancou uma grande penalidade a Nuno Coelho e o próprio avançado, ex-Desportivo de Chaves, concretizou.



A equipa às ordens de Vítor Campelos conseguiu acelerar o ritmo de jogo no segundo tempo e após uma primeira situação por Adriano Castanheira, aos 49 minutos, que Caio Seco resolveu, Juninho foi derrubado na área por Capela e na transformação do castigo máximo, Nuno Coelho repôs a igualdade, aos 63.



Já com Patrick em campo, e sem tirar o pé do acelerador, os flavienses viraram o resultado após uma transição bem desenhada, com João Correia, após tabelar com o avançado recém-entrado, a isolar-se e a servir Juninho, que só teve que encostar.



E, pouco depois, aos 75 minutos, Adriano Castanheira descobriu na área Nuno Coelho, que, de cabeça, fez o 3-1 e sentenciou a partida.







Jogo no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves



Desportivo de Chaves – Penafiel, 3-1.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Roberto, 40 minutos (grande penalidade).



1-1, Nuno Coelho, 63 (grande penalidade).



2-1, Juninho, 69.



3-1, Nuno Coelho, 75.







Equipas:



- Desportivo de Chaves: Paulo Vítor, João Correia (Campos, 85), Alexsandro, Nuno Coelho, Bruno Langa, Obiora (Kevin Pina, 77), João Teixeira, Guima (Patrick, 62), Adriano Castanheira (Batxi, 85), Juninho (Wellington, 85) e Platiny.



(Suplentes: Samu, Campos, Kevin Pina, Patrick, Batxi, Rocha, Pedro Ribeiro, Wellington e Queirós).



Treinador: Vítor Campelos.



- Penafiel: Caio Seco, Edson Farias, Silvério, Lucas, Capela, Simão, João Amorim, David Caiado (Zé Valente, 74), Robinho (Ronaldo, 74), Rui Pedro (Feliz, 61) e Roberto.



(Suplentes: Filipe, Ruca, Leandro, Ludovic, Ronaldo, Zé Valente, Gonçalo Loureiro, Feliz e Édi Semedo).



Treinador: Pedro Ribeiro.







Árbitro: Rui Costa (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para João Correia (41), Robinho (41), Roberto (41), Guima (45), Edson Farias (67), João Amorim (79) e Campos (88).



Assistência: Cerca de 600 espetadores.