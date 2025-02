Desportivo de Chaves volta a ganhar fora de casa quase três meses depois

A equipa visitante adiantou-se aos 18 minutos, fruto de um autogolo de Javi Vázquez, resultado que dilatou aos 38, com Carraça a converter uma grande penalidade. O melhor que os ‘azuis grená’ conseguiram foi reduzir aos 83, por Manuel Pozo, também na sequência de uma grande penalidade.



Com este resultado, o conjunto liderado por Marco Alves, que não vencia como visitante desde 30 de novembro, permanece na quarta posição, com 38 pontos, mais três do que a equipa comandada por Tiago Fernandes, que baixou ao oitavo lugar.



Já depois de terem falhado uma grande penalidade aos dois minutos, por Platiny, os ‘flavienses’ adiantaram-se mesmo aos 18 minutos, beneficiando de um autogolo de Javi Vázquez, ampliando aos 38, desta vez com Carraça a cobrar eficazmente nova grande penalidade.



O Torreense entrou determinado na segunda parte e foi construindo oportunidades para reduzir, com realce para lances de Né Lopes e Manuel Pozo, antes de Pedro Pelágio e de Paul Ayongo desperdiçarem oportunidades flagrantes para fecharem as contas.



Quem aproveitou foi o Torreense que, aos 83, reentrou na discussão do resultado por intermédio de Manuel Pozo, na conversão de uma grande penalidade, mas já não conseguiu chegar ao empate, apesar de uma tentativa de Javi Vázquez.