Dias da Silva quer estabilizar o Gil Vicente em plena pandemia

”, apontou o dirigente, na tomada de posse dos novos órgãos sociais dos minhotos.Admitindo que a tarefa dos pupilos de Vítor Oliveira ainda “não está resolvida”, após três derrotas consecutivas desde a retoma do campeonato, o empresário lamentou que a pausa provocada pelo novo coronavírus em meados de março tenha “prejudicado imenso” os horizontes “a nível de permanência e de preparação da próxima época”.”, frisou.Face a uma pandemia “transversal”, Francisco Dias da Silva lamentou a desaceleração verificada na angariação de novos associados, que pretende evoluir até aos “10.000 em dois ou três anos”, elogiando o “grande amor e coragem” dos seguidores que “pagam quotas e cadeiras da próxima época” sem poderem assistir aos jogos no estádio.”, afiançou.





Reeleito sem oposição







Francisco Dias da Silva, de 71 anos, foi reconduzido na presidência do Gil Vicente rumo ao triénio 2020-2023, ao recolher 1.304 votos, 33 brancos e 20 nulos sem oposição nas eleições realizadas no Estádio Cidade Barcelos, onde compareceram 199 votantes.O empresário renovou o mandato reassumido em maio de 2017, após uma passagem inicial na temporada 1989/90, que consagrou uma subida inédita dos minhotos ao escalão principal, sucedendo ao atual presidente honorário António Fiúsa.Os gilistas regressaram esta época à elite do futebol português pela via administrativa, na sequência do "caso Mateus", cuja resolução Francisco Dias da Silva tem “continuado a acompanhar com confiança” nas instâncias judiciais e “gostava de assistir” em breve.”, sintetizou.Os "galos" ocupam a 11.ª posição da I Liga, com os mesmos 30 pontos de Vitória de Setúbal e Belenenses SAD, nove acima da zona de descida, à entrada para as últimas sete jornadas.