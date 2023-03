Dias da Silva recandidata-se no Gil Vicente

Rui Gomes confirmou que a lista comandada por Dias da Silva foi “a única a dar entrada nos serviços administrativos do clube”, na quarta-feira, o que significa que o atual presidente será reconduzido para um terceiro mandato, que será válido até 2026.”, disse Rui Gomes.Francisco Dias da Silva, um empresário de 73 anos, sucedeu, em 2017, a António Fiúsa na presidência do Gil Vicente, num cargo que já tinha ocupado em 1989/90.Nos últimos dois mandatos, o dirigente conduziu o processo que levou à reintegração do Gil Vicente na I Liga, já em 2019, em que o clube se mantém há quatro épocas consecutivas, tendo na passada temporada conseguido uma inédita qualificação para as competições europeias.O ato eleitoral no Gil Vicente decorre em 16 de março, no Estádio Cidade de Barcelos, com as urnas a estarem abertas entre as 10h00 e as 19h00. Logo de seguida, após a contagem dos votos, acontecerá a tomada de posse dos órgãos sociais eleitos.