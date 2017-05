Dias Ferreira contra a compra de cabazes de jogadores

Mário Aleixo - RTP 11 Mai, 2017, 12:22 | Futebol Nacional

O carismático adepto leonino não entende o clima de desespero e frustração que se instalou nos últimos dias nas hostes do clube de Alvalade e sublinha: Gostaria que a época tivesse corrido melhor mas não é caso para perder a tranquilidade e serenidade”.



Ao jornalista Nuno Matos assegura que, na sua ideia, “o treinador Jorge Jesus é o homem que faz parte da solução e indicado para continuar no lugar. Não vejo razões para desfazer a dupla Bruno de Carvalho/Jorge Jesus”.





A equipa da próxima época, na opinião de Dias Ferreira, “deve ser formada por jogadores da formação e por contratações cirúrgicas e não apostar na compra de ‘cabazes’ de futebolistas”.O antigo diretor dos “leões” aproveita a oportunidade para dizer o que mudava: “Parece-me que tem de haver alguns retoques na estrutura do futebol”.Em frases curtas o ex-dirigente disse: “Acredito no título mas não sei se na próxima época”, “neste momento não acredito que Jorge Jesus possa ir para o FC Porto”, “enquanto se mantiver o projeto Bruno de Carvalho continuarei a acreditar” e sobre as novas tecnologias que estão a chegar ao futebol nacional “tenho as minhas dúvidas sobre o que se vai passar”.