Dias Ferreira formaliza candidatura e espera debates

Mário Aleixo - RTP Comentários 08 Ago, 2018, 12:25 / atualizado em 08 Ago, 2018, 12:25 | Futebol Nacional

Após entregar as pastas para formalizar a candidatura, Dias Ferreira agradeceu, como sócio, a Jaime Marta Soares, "o esforço que a mesa da Assembleia Geral fez".



"Respeito todas as decisões. O senhor presidente conta comigo e com as pessoas desta lista até à realização das eleições".



“Estou satisfeito por estar aqui a entregar a candidatura, com a equipa que quero. Agora, vamos esperar pelos debates para ver as diferenças entre as candidaturas”, disse Dias Ferreira.



O candidato recusou a ideia de haver divisão no Sporting a propósito da proliferação e candidaturas e realçou: “É sinal de vitalidade. Tudo é legítimo, desde que seja feito com elevação. Falar em divisionismo creio que está longe de corresponder à realidade”.



Dias Ferreira comentou a apresentação de Rafael Leão no Lille, dizendo que o Sporting deve lutar pelos seus direitos: "Se ele está tão intransigente terão que ser exercidos os direitos do Sporting até às últimas consequências", frisou.



Dias Ferreira formalizou a sua candidatura à presidência do Sporting, depois de o terem feito Frederico Varandas, João Benedito, Pedro Madeira Rodrigues, Bruno de Carvalho e José Maria Ricciardi.



As eleições no Sporting estão agendadas para 8 de setembro.



Ainda esta quarta-feira, dia limite para a entrega das candidaturas, deverão apresentar as suas listas o empresário Fernando Tavares Pereira e Rui Jorge Rego.