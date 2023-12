Diogo Almeida reforça defesa do Nacional

”, avançou o clube alvinegro no seu sítio oficial na Internet.O jogador natural de Santa Maria da Feira fez grande parte da sua formação no Feirense, tendo, pelo meio, contado com uma passagem pelas equipas jovens do Sporting. Acabaria por se estrear como sénior no plantel principal dos "fogaceiros", em que atuou ao longo de três temporadas e disputando um total de 63 partidas.Na temporada transata vestiu as cores do Mafra, também da II Liga, contabilizando 28 jogos e um golo pelos "saloios".Diogo Almeida, de 25 anos, ruma agora à Madeira para representar o Nacional, que ocupa a terceira posição no segundo escalão, com 26 pontos.