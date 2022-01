Diogo Pinto deu a prenda ao aniversariante Estrela frente ao Trofense

Incidências do encontro







Embora o Estrela da Amadora tenha entrado no jogo com a posse de bola, a verdade é que foi o Trofense o responsável pelas situações mais perigosas na fase inicial, sobretudo por intermédio de Bruno Almeida e Diedhiou.Foi necessário esperar 24 minutos para ver o primeiro remate enquadrado dos 'tricolores', hoje sob o comando de Filipe Antunes fruto do castigo aplicado ao treinador Ricardo Chéu, quando Diogo Pinto, de fora da área, obrigou o guarda-redes Rodrigo Moura a defender para canto.O primeiro sinal estava dado e, aos 37 minutos, servido por Xavi e perante a passividade da defesa do Trofense - ficou à espera da posição irregular que não existiu -, Diogo Pinto ficou cara a cara com Rodrigo Moura e inaugurou o marcador, de pé esquerdo.Os forasteiros acusaram o golo, recuaram o bloco defensivo e numa jogada de contra-ataque Caio Marcelo derrubou Diogo Pinto mesmo à entrada da área e, na cobrança, o próprio viria a ‘bisar’, aos 45+4 minutos, somando o 11.º golo da conta pessoal na II Liga, dando a ideia de que Rodrigo Moura estaria mal colocado na baliza.Na segunda parte, o treinador Francisco Chaló colocou em campo Elias Achouri, para o lugar do central Caio Marcelo, passando o Trofense a jogar com uma defesa a quatro em vez dos três defesas centrais.Esta alteração baralhou as marcações dos 'tricolores' e fez crescer o Trofense no jogo. Elias Achouri, aos 56 minutos, Beni, aos 57, e Gustavo Furtado, aos 61, viram a bola acabar nas mãos de Gonçalo Tabuaço.

A equipa amadorense conseguiu reequilibrar-se e anular as iniciativas do Trofense, tendo ainda aproveitado para estrear o reforço Ricardo Schutte, contudo o resultado acabaria por não sofrer alterações.