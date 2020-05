Dirceu Wiggers deixa Vilafranquense

O jogador realizou apenas cinco jogos com a camisola dos ribatejanos, com um total de 378 minutos, não cumprindo a cláusula de renovação automática após 10 desafios pelo Vilafranquense, o que acabou por não acontecer devido à covid 19, que obrigou ao cancelamento da II Liga.



Aquando da interrupção e posterior anulação da II Liga, devido à Covid 19, com 24 das 34 jornadas disputadas, o Vilafranquense ocupava a 16.ª posição, com 24 pontos, sete acima da ‘linha de água’.