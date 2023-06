Direção do Farense demite-se em bloco

”, anunciou o emblema algarvio, nas redes sociais.Os dirigentes demissionáriosaté às próximas eleições para os órgãos sociais, “a serem convocadas com a maior brevidade possível”, lê-se na mesma nota.Segundo fonte do clube disse à agência Lusa, João Rodrigues, que lidera o Farense desde 2018, tenciona apresentar a recandidatura ao cargo, com novos nomes a acompanhá-lo nos órgãos diretivos.O Farense foi segundo classificado na edição 2022/23 da II Liga, assegurando o regresso ao escalão principal dois anos depois.