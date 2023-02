Direção do Sporting da Covilhã pede marcação de AG extraordinária

“Os assuntos a tratar foram comunicados ao presidente da Mesa da AG e serão oportunamente divulgados aos sócios com a convocatória”, acrescentou a direção, em comunicado, sem adiantar a que se refere.



A nota foi divulgada um dia depois de o presidente da Mesa da AG dos ´leões da serra`, Jorge Gomes, ter emitido um comunicado a anunciar ter recusado convocar uma reunião magna, por um requerimento apresentado por sócios do clube para o efeito não cumprir “todos os requisitos”, sem especificar quais.



Um grupo de sócios entregou em 31 de janeiro um abaixo-assinado, com mais de 100 assinaturas, a pedir a marcação de uma AG extraordinária que tenha como ponto único votar a revogação da criação de uma Sociedade Anónima Desportiva (SAD), decidida em 29 de dezembro.



Em 06 de janeiro, foi interposta por dois sócios do emblema serrano uma providência cautelar no Tribunal Central Cível de Castelo Branco, com vista a suspender a decisão da criação de uma SAD nos moldes em que a proposta foi votada.



Na ação, da iniciativa de Hugo Duarte e Paulo Ribeiro, este último vice-presidente do Conselho Fiscal e Disciplinar do Sporting da Covilhã, é invocado que “a deliberação tomada pela assembleia geral padece de vício que origina a sua ineficácia e/ou anulabilidade”.



“É, em nosso entender, inadmissível que a direção do Sporting Clube da Covilhã queira obter, de forma precipitada e abstrata, sem discussão e envolvimento alargado dos associados, autorização para vender, por valor que se desconhece, a pessoa ou pessoas que se desconhecem, em momento que se desconhece, 80 % da Sociedade Anónima proprietária da sua equipa de futebol profissional, que ainda nem sequer está constituída”, explicaram os autores da providência cautelar.



Os sócios do Sporting da Covilhã, único detentor da Sociedade Desportiva Unipessoal por Quotas (SDUQ), votaram, em assembleia geral, a criação de uma SAD, proposta aprovada com 67 votos a favor, seis abstenções e 27 votos contra dos sócios presentes, num ato eleitoral de braço no ar.