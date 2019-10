Direção e capitães da Académica dizem que equipa fez trabalho de ginásio

Numa publicação nas redes sociais, a direção liderada por Pedro Roxo esclareceu que a equipa "treinou de forma normal", reiterando que, "em momento algum, foi equacionada qualquer recusa em treinar por parte do plantel".



No comunicado, a ‘briosa’ nega que os jogadores se tenham recusado em treinar.



Os capitães de equipa publicaram também uma mensagem a dizer que cumpriram a "sessão de trabalho no ginásio da academia".



"Estamos de corpo e alma no clube, totalmente focados em atingir os objetivos da Académica", sublinharam.



Durante a manhã, vários órgãos de comunicação social noticiaram que o plantel dos ‘estudantes’ se recusou a treinar, em protesto contra a falta de condições do relvado da academia e de material no departamento médico.



A Académica visita o Varzim, no próximo domingo, em jogo da nona jornada da II Liga de futebol.