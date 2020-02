Diretor nacional da Judiciária assegura que ninguém está acima da lei

Depois das recentes notícias que têm surgido sobre suspeitas de fraude e lavagem de dinheiro no futebol português Luis Neves sublinhou que ninguém está acima da lei.



Este responsável também salientou que na próxima segunda-feira a Policia Judiciaria vai receber reforços.



Nesta ação estiveram várias personalidades entre as quais Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol.



O líder federativo não quis pronunciar-se de viva voz sobre o “caso Marega” remetendo-se a um comunicado, ao contrário do que fizeram o Presidente da República, primeiro-ministro, secretário de Estado do Desporto, presidente da Autoridade de Prevenção Contra a Violência no Desporto e presidente da Liga, entre outras entidades.